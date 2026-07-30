Van Gölü'nde Muhteşem Doğa Olayları - Son Dakika
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Van Gölü'nde Muhteşem Doğa Olayları

Van Gölü\'nde Muhteşem Doğa Olayları
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Gün batımında atmosferik kırılma ve dolunay, Van Gölü'nde unutulmaz manzaralar sundu.

Van Gölü, aynı akşam gökyüzünde yaşanan iki etkileyici doğa olayına ev sahipliği yaptı.

Gün batımında atmosferik kırılmanın oluşturduğu ilginç Güneş görüntüsü ile hemen ardından yükselen dolunaya çok yakın evredeki Ay'ın göl üzerindeki yansıması, izleyenlere unutulmaz manzaralar sundu. Günbatımı sırasında çekilen görüntülerde, atmosferik kırılma nedeniyle Güneş'in alt bölümünün ufuk çizgisinde basık bir görünüme büründüğü gözlemlendi. Atmosferin farklı yoğunluktaki katmanlarından geçen ışınların kırılması sonucu oluşan bu doğa olayı, Van Gölü kıyısında dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Gün batımının ardından Van Gölü'nün doğu ufkunda yükselen dolunaya çok yakın evredeki Ay, göl yüzeyine yansıyan altın sarısı ışıklarıyla adeta görsel bir şölen sundu. Ay ışığının göl üzerindeki yansıması ve dağ siluetleriyle birleşen manzara, kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Gölün eşsiz doğal atmosferiyle birleşen bu gökyüzü olayları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Gün batımı ve Ay'ın aynı akşam oluşturduğu görsel zenginlik doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntüler, Van Gölü'nün sadece gündüz değil, gün batımı ve gece saatlerinde de güzel manzaralar sunduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Van Gölü, Dolunay, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van Gölü'nde Muhteşem Doğa Olayları - Son Dakika

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