Van Gölü'nde Şimşek Gösterisi - Son Dakika
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Van Gölü'nde Şimşek Gösterisi

Van Gölü\'nde Şimşek Gösterisi
04.06.2026 00:20
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Van'da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.

Van'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Van Gölü üzerinde peş peşe çakan şimşekler, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Van'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Van Gölü üzerinde etkileyici görüntülere sahne oldu. Ardı ardına çakan devasa şimşekler, gölün uçsuz bucaksız sularını ve kent semalarını saniyelerce aydınlattı. Gece saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağışlı hava, Van Gölü üzerinde yoğun şimşek aktivitesine neden oldu. Bulutların arasından art arda çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatırken Van Gölü'nün üzerinde etkileyici görüntüler ortaya çıkardı. Zaman zaman geceyi gündüze çeviren şimşekler, gölün yüzeyinde yansıyarak kartpostallık manzaralar oluşturdu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van Gölü'nde Şimşek Gösterisi - Son Dakika

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