Van Gölü'ndeki vakalara 8 kişilik su altı kurtarma ekibi 7/24 müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'ndeki vakalara 8 kişilik su altı kurtarma ekibi 7/24 müdahale ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gölü\'ndeki vakalara 8 kişilik su altı kurtarma ekibi 7/24 müdahale ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van İtfaiyesi bünyesindeki 8 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, Van Gölü ve çevresindeki akarsu ve göletlerde 7 gün 24 saat göreve hazır bekliyor. Ekip; boğulma, kaybolma, suya düşen araç ve tekne kazalarına AFAD, emniyet ve jandarma ile koordineli müdahale ediyor.

Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki su kaynaklarında meydana gelebilecek muhtemel boğulma, kaybolma ve suya düşme vakalarına karşı 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, Van Gölü ve çevresindeki akarsu ve göletlerde meydana gelebilecek acil durumlara müdahale ediyor. Özel donanımlarla görev yapan ekip, suda boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşların kurtarılması, kaybolma vakalarında su altında arama yapılması, kazalar sonucu suya düşen araçların çıkarılması ile Van Gölü'nde meydana gelebilecek tekne yangını ve kazalarına müdahale ediyor. 8 kişilik profesyonel ekip, muhtemel vakalara en kısa sürede müdahale edebilmek amacıyla rutin dalış, arama-kurtarma teknikleri ve kondisyon eğitimlerini düzenli olarak sürdürüyor.

"Paydaş kurumlarla koordineli müdahale"

Su altı arama ve kurtarma çalışmalarında kurumlar arası koordinasyona da önem veriliyor.

İhbarın alınmasının ardından harekete geçen ekipler, operasyon bölgelerinde AFAD, emniyet ve jandarma başta olmak üzere paydaş kurumlarla koordineli şekilde çalışma yürütüyor.

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürü Abdusellam Erdoğan, su üstü ve su altı vakalarına en hızlı müdahale için, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu iklim ve su şartlarında düzenli olarak eğitim ve dalış çalışmaları da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Eğitmen Dalgıç Ferhat Kıpçak da Van Gölü ile çevredeki akarsu ve göletlerde arama kurtarma faaliyetlerine aktif olarak katıldıklarını ifade etti. Dalış performanslarını ve bilgilerini güncel tutmak amacıyla Van Gölü'nün farklı noktalarında eğitim dalışları gerçekleştirdiklerini anlatan Kıpçak, "7/24 görevimizin başındayız. Her an vaka çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Zorlu iklim şartları ve derin sularda görev yapan ekipler, düzenli eğitimlerle müdahale kapasitesini güncel tutarak muhtemel vakalara karşı her an göreve hazır bekliyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumVan GölüJandarmaGüvenlikİtfaiyeGüncelYaşamÇevreAFADVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Otoyol kazısında şaşırtan keşif Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı
Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde Çuvalla parayı verip alacak Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
11:24
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:51
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
10:40
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
10:26
Nagihan’ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: ’Eks’ olmuşum
Nagihan'ın katil zanlısı mahkemede hakimi çıldırttı: 'Eks' olmuşum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 11:41:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Van Gölü'ndeki vakalara 8 kişilik su altı kurtarma ekibi 7/24 müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei