Van\'ın Eşsiz Güzellikleri

Doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Van, gürül gürül akan suları, çevresini saran yeşil örtüsü ve Van Gölü'nün mavisiyle bütünleşen manzarasıyla adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Yuvaköy Mahallesi, eşsiz Van Gölü manzarası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte eşsiz şelalesi ile yeşilin her tonuna bürünen bölge, Van Gölü'nün mavisiyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Van Gölü kıyısına hakim konumuyla dikkat çeken Yuvaköy, sakin atmosferi, temiz havası ve doğal yapısıyla şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, hem doğanın tadını çıkarıyor hem de göl manzarası eşliğinde vakit geçirmenin keyfini yaşıyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, hem doğanın tadını çıkarıyor hem de göl manzarası eşliğinde vakit geçirmenin keyfini yaşıyor. Van Gölü'nün engin maviliği ile çevredeki dağların oluşturduğu doğal tablo, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

"Altınsaç Kilisesi ve koyları eşsiz manzarasıyla büyülüyor"

Van'ın doğal ve tarihi güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan St Thomas Manastırı (Altınsaç Kilisesi) ve çevresindeki koylar, sunduğu eşsiz manzarayla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Van Gölü'nün masmavi suları ile tarihi dokunun bir araya geldiği bölge, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Göl kıyısında yükselen tarihi Altınsaç Kilisesi, çevresini saran koylarla birlikte kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturuyor. Doğal güzellikleri ve tarihi zenginliği bir arada barındıran bölge, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Van Gölü'nün berrak suları, kıyıları süsleyen koylar ve tarihi yapı, bölgenin turizm potansiyelini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

"Zorlu bir parkur, ama çımaya değer"

Van'ın cennetle köşelerinden biri olan Gevaş ilçesine bağlı olan Yuvaköy Mahallesi'nde olduklarını ifade eden doğasever Muhammed Türken, "Burası Gevaş'a bağlı Yuvaköy Mahallesi. Van'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bir yer. Buraya 40-45 dakikalık bir parkuru yürüyerek geliyoruz. Gürül gürül akan şelalesinin sesinden, manzaranın insanlarda oluşturduğu o mutlulukla buraya yürüyüp geliyoruz. Hemen karşı tarafta da çok güzel bir parkur daha var. Altınsaç Mahallesi'ne giden muazzam bir göl manzaralı bir parkurumuz var. Herkesin özellikle bu mevsimde görmesi gereken yerden biri. Gerek kendi halkımız, gerek dışarıdan gelecek misafirlerimiz tam da bu dönemde bu saydığım Yuvaköy'ü, Altısaç St Thomas Manastır'ını görmeleri gerekiyor. Mutlaka bu yerleri görün. Bu alana çıkmak için Yuvaköy Mahallesi'ne geldikten sonra caminin yanına aracımızı park edip yaklaşık 40 dakikalık bir tırmanış gerçekleştirdikten sonra buraya geliyoruz. Zorlu ama bir o kadar keyifli çünkü tamamen suyun kenarında seyreden bir patika yoldan buraya geliyoruz. Buraya çıktıktan sonra o 40 dakikalık yürüyüşünüzü, yorgunluğunuzu tamamen unutuyorsunuz. Sizi manzarayla baş başa bırakıyor" diye konuştu. - VAN