Van İpekyolu'nda kaldırım işgalleri yayaları yola düşürdü, turistler ve esnaf tepkili - Son Dakika
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Van İpekyolu'nda kaldırım işgalleri yayaları yola düşürdü, turistler ve esnaf tepkili

Van İpekyolu\'nda kaldırım işgalleri yayaları yola düşürdü, turistler ve esnaf tepkili
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Van'ın İpekyolu ilçesinde esnaf ve seyyar satıcıların işgal ettiği kaldırımlar, yer yer 50 santimetreye kadar daraldı. Yayalar trafikte yürümek zorunda kalırken, İranlı turistler ve kurallara uyan esnaf, belediyelerin denetim yapmasını istiyor.

Van'ın merkez ilçesi İpekyolu'nun ana cadde ile ara sokaklarında giderek artan kaldırım işgalleri, hem yayaları hem de kurallara uyan esnafı canından bezdirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi sorumluluğunda yer alan birçok caddede kaldırımlar, bazı esnafın dışarıya çıkardığı tezgahlar, malzeme kolileri, dondurma ve meşrubat dolapları yüzünden adeta kullanılamaz hale geldi. Yer yer genişliği 50 santimetreye kadar düşen kaldırımlarda ailelerin yürümesi imkansızlaşırken, kimi noktalarda araçların da kaldırımlara park edilmesi sorunu büyütüyor. Yayalar, kaldırımları kullanamadıkları için akan trafiğin içinde yürümek zorunda kalarak can güvenliklerini tehlikeye atıyor.

Tarihi ve turistik dokusuyla bölgenin cazibe merkezi olan Van'da yaşanan bu görüntüler, kentin imajına da ağır darbe vuruyor. Şehri ziyaret eden İranlı turistler, kentin göbeğindeki bu tertipsizlik ve denetimsizlik karşısında hayretler içerisinde kalırken, kendi ülkelerinde dahi böylesi bir seyyar satıcı ve kaldırım işgali anlayışıyla karşılaşmadıklarını dile getiriyor.

Sadece vatandaşlar değil, kurallara uyan bölge esnafı da durumdan oldukça şikayetçi. İlgisizlikten ve adaletsizlikten dert yanan esnaf, yol ve kaldırımları kapatan kişilerin haksız rekabet oluşturduğunu belirterek, "Bizler kanunlara uyup dükkanımızın sınırları içinde kalırken, bazı kişilerin kaldırımları kalıcı olarak işgal etmesi yüzünden işlerimiz aksıyor. Birkaç duyarsız kişi yüzünden tüm esnaf zan altında kalıyor. Bu adaletsizliğe bir an önce son verilmeli" dediler.

Defalarca gündeme gelmesine rağmen zabıta ekiplerinin konuya karşı sergilediği tutumu "vurdumduymazlık" olarak nitelendiren kent sakinleri ve esnaf, somut adımlar atılmasını bekliyor. Vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi ekiplerinin koordineli bir şekilde sahaya inerek, kaldırım işgali yapan esnaf ve seyyar satıcılara karşı cezai yaptırımlar da dahil olmak üzere en sert tedbirleri derhal almasını talep ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van İpekyolu'nda kaldırım işgalleri yayaları yola düşürdü, turistler ve esnaf tepkili - Son Dakika

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