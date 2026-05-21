Van ve Hakkari için yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Bugün öğle saatlerine kadar Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Hakkari çevreleri ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale) ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir, yağış anında kuvvetli rüzgar, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, kar erimesi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN