Yaban Domuzları Çiftçilerin Kabusu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son dönemde artan yaban domuzu popülasyonu, çiftçilerin kabusu haline geldi.

İlçede tarlalara inen domuz sürüleri, ekili alanlara büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bırakıyor. İlçeye bağlı Esenkıyı köyünde yaşayan çiftçiler, domuzların ekili tarlalarına ciddi zarar verdiğini belirtiyor. Emeklerinin bir gecede yok olduğunu söyleyen üreticiler, acil çözüm talep ediyor. Çiftçilerden Şakir Koçak, "Gece gündüz ne varsa talan ediyorlar. Emeğimizin yok olduğunu görmek çok üzücü" dedi.

Uzmanlar, yaban domuzlarının yiyecek bulmakta zorlandıkları dönemlerde yerleşim yerlerine daha fazla yaklaştığını belirtirken, kontrolsüz artışın tarım alanları üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. - BİTLİS