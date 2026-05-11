Yağışlar 66 Yılın Zirvesinde
11.05.2026 20:53
Meteoroloji, son 7 ayda yağışların 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 7 aylık dönemdeki yağışlar, 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl nisan ayında yağışlar normaline göre yüzde 50, geçen yılın nisan ayına göre de yüzde 19 arttı. Yağışlar 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi. Akdeniz Bölgesi'nde son 24, İç Anadolu Bölgesi'nde ise son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi. Nisan ayında en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en fazla yağış alan il ise metrekareye 229.3 kilogram ile Siirt oldu. En az nisan yağışı metrekareye 39.1 kilogram ile İstanbul'da kaydedildi. Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt'te son 66 yılın en yüksek nisan ayı yağışları gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

