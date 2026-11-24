Yalova Çiftlikköy'de taşan derede mahsur kalan 3 vatandaşı AFAD ekibi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesinde gece etkili olan yağışla dere yatağı taştı ve 3 vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD arama kurtarma ekibi, mahsur kalan vatandaşları güvenli biçimde kurtardı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde dere yatağının taşması sonucu mahsur kalan 3 vatandaş AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki derenin taşması sonucu 3 vatandaş bölgede mahsur kaldı. Vatandaşlar bölgeye sevk edilen AFAD arama ve kurtarma ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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