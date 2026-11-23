Yalova'da sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Ağaçların yapraklarını dökmeye başladığı bu günlerde doğa, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Yalova Kent Ormanı ile Yalova merkezdeki Höyüktepe ve İstihdam Tepe bölgelerinde sonbaharın güzellikleri ziyaretçilerini adete büyülüyor. Özellikle Kent Ormanı'nda yayılış gösteren kayın, meşe ve karaçam ağaçlarının yanı sıra kestane, gürgen, dişbudak, akçaağaç, çınar, kızılağaç, ıhlamur, yabani kiraz ve yabani erik ağaçları bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturuyor.

Geniş yapraklı ağaçların sonbaharla birlikte renk değiştirmesi, ormanlık alanlarda sarıdan kızıl tonlara uzanan eşsiz görüntüler oluşturuyor. Çam ağaçlarının yeşil dokusuyla birleşen bu renk cümbüşü, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

Yalova'nın farklı noktalarında kendini gösteren sonbahar manzaraları, kentin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.