Yangından Kalan Umut: Yeşil Şeftali Bahçesi

Geçen yıl Gürsu'da çıkan ve yüzlerce hektarlık alanı küle çeviren orman yangınında alevlerin arasından zarar görmeden çıkan şeftali bahçesi, bu yıl meyvesiyle görenlere umut oldu. Siyaha bürünen yamaçların ortasında yeşil kalan bahçe, bölge halkının moral kaynağı olmaya devam ediyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geçen yıl çıkan ve 953 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınında alevlerin arasında kalarak zarar görmeyen şeftali bahçesi, bu yıl meyve vermesiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda pembe çiçekleriyle doğanın yeniden canlanışını simgeleyen bahçe, şimdi ise dallarını meyvelerle doldurarak yangının izleri arasında umudun sembolü oldu.

Geçen yıl temmuz ayında Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında başlayan ve günlerce süren yangında geniş ormanlık alanlar küle dönerken, Karahıdır Mahallesi'ndeki yaklaşık 50 dönümlük şeftali bahçesi sahiplerinin düzenli bakımı ve kuru ot temizliği sayesinde büyük ölçüde zarar görmeden ayakta kaldı.

Yangının ardından siyaha dönen yamaçların ortasında yeşil görüntüsünü koruyan bahçe, bu yıl üreticilerin de yüzünü güldürdü. Çevresindeki ormanlık alanlarda yangının izleri halen görülürken, meyve yüklü ağaçlar doğanın kendini yenileyebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangından kurtulan bahçenin sahibi Ali Kiraz, yaşadıkları süreci ve bu yılki hasat umutlarını anlattı. Kiraz, "Geçen yıl bu bahçeyi alevlerin arasında böyle kalması, yaptığımız bakımların meyvesi oldu. Geçtiğimiz aylar, çiçek açmasını görmek bize nasıl umut verdiyse, bugün de dalların meyveyle dolduğunu görmek aynı mutluluğu yaşatıyor. Rekoltede hiç bir değişiklik olmadı. Sadece, orman olmadığı için sıcaklık biraz yüksek oluyor. Ama bizde yine sulamalarımız ve budamalarımızla gerekeni yapıyoruz" dedi.

Kiraz, "Yangının izleri hala çevremizde duruyor ama doğa yavaş yavaş kendini toparlıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu dağlar yeniden yemyeşil olacak. Hep birlikte o yeşili kendi ellerimizle büyüteceğiz" diye konuştu. - BURSA