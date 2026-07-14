Yasa Dışı Av Tüfekleri İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
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Yasa Dışı Av Tüfekleri İhaleye Çıkıyor

Yasa Dışı Av Tüfekleri İhaleye Çıkıyor
14.07.2026 09:23
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Erzurum DKMP, el konulan 30 yivsiz av tüfeğini pazarlık usulüyle satışa sunuyor.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen 30 adet yivsiz av tüfeği, pazarlık usulü ihale ile satışa çıkarılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum DKMP Müdürlüğünce yasa dışı avcılıkta kullanıldığı için el konulan ve mülkiyetleri kamuya geçirilen yivsiz av tüfekleri, Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca "Pazarlık Usulü" ile satılacak.

Belge İbrazı Zorunlu Olacak

Erzurum DKMP tarafından ihalesi yapılacak 30 adet yivsiz av tüfeğinin ihalesine katılacak isteklilerden belirli belgeler talep edilecek. İhaleye katılmak isteyen tüfek bayilerinin "Geçerli av tüfeği satıcılık belgesini", şahısların ise mahallin en büyük mülki amirinden alacakları "Yivsiz tüfek satın alma belgesini" komisyona ibraz etmeleri zorunlu tutuldu.

Tüfekler 8 Ağustos'a Kadar Görülebilecek

İhale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilecek. İstekliler, satışa sunulan farklı markalardaki tüfekleri 13 Temmuz - 8 Ağustos 2026 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Erzurum DKMP Müdürlüğü binasında fiziki olarak inceleyebilecek. Şartnameye göre ihale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, gerekli gördüğü takdirde tüfeklerden herhangi birini ihale kapsamından çıkarabilecek.

En Ucuzu 4 Bin, En Pahası 42 Bin TL

Farklı markalardaki yivsiz tüfekler için belirlenen tahmini bedeller de netleşti. Satış listesinin en başında 42 bin 340 TL'lik tahmini bedelle lüks bir av tüfeği yer alırken, listedeki en ucuz tüfeğin fiyatı ise 4 bin 170 TL olarak belirlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yasa Dışı Av Tüfekleri İhaleye Çıkıyor - Son Dakika

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