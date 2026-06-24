Yenice\'de Ayı Yola İndi

Karabük'ün Yenice ilçesinde şehir merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçedeki Çıra Pazarı mevkiinden geçmekte olan bir vatandaş ağaçlık alandan aşağıya doğru inen ayıyı fark etti. Yavaş yavaş yola inen ayıyı takip eden vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre bölgede bekleyen ayı araçlardan korkarak ormanlık alana kaçıp gözden kayboldu. - KARABÜK