Yenice'de Gün Batımı ve Sokak Lambaları Estetiği - Son Dakika
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Yenice'de Gün Batımı ve Sokak Lambaları Estetiği

02.07.2026 10:15
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Karabük'ün Yenice ilçesi, gün batımı sonrası sokak lambalarıyla aydınlanarak muhteşem bir manzara sunuyor.

Karabük'ün doğasıyla ünlü ilçesi Yenice, gün batımıyla birlikte büründüğü atmosferle adeta bir tabloyu andırıyor. Ihlamur ağaçlarının eşliğinde unutulmaz bir gün batımının ardından, devreye giren sokak lambaları, ilçe merkezini ışıl ışıl aydınlatarak muhteşem bir manzara oluşturdu.

Karabük'ün yeşiliyle ve oksijeniyle ünlü ilçesi Yenice, bu kez akşam saatlerinde ortaya çıkan etkileyici manzarasıyla gündemde. Ihlamur ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte ilçeyi saran o eşsiz kokuya, güneşin batışının ardından gökyüzünde oluşan kartpostallık görüntüler eşlik etti. Yüksek kesimlerden izlendiğinde geceye karışan ışıltılı sokak lambalarının oluşturduğu bu görsel şölenin oluştururken, güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gündüz doğanın yeşili ve temiz havasıyla huzur veren Yenice, akşam saatlerinde ise sokak lambalarının aydınlattığı caddeleriyle estetik bir güzelliğe büründü. Ortaya çıkan bu ışıltılı manzara, hem ilçe sakinleri için keyifli bir akşam atmosferi oluşturdu hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz bir kare sundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yenice'de Gün Batımı ve Sokak Lambaları Estetiği - Son Dakika

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