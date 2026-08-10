Yerel Sağanak Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
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Yerel Sağanak Yağışlar Bekleniyor

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Kuzey kesimlerde ve Akdeniz'de yerel sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında.

Ülke genelinde kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz (Kastamonu'nun iç kesimleri hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Akdeniz, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yerel Sağanak Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika

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