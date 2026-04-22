Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşil Vatan Projesi'nde Fidan Ağaçlar Toprakla Buluştu

22.04.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortaca'da 'Yeşil Vatan' projesi kapsamında binlerce fidan dikildi, doğa sevgisi aşılandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hayata geçirilen 'Yeşil Vatan-Hayatın Kaynağı' projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Doğaya duyarlılığı artırmayı ve gelecek nesillerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen proje, ilçe genelinde geniş katılımla gerçekleştirilen renkli bir etkinliğe sahne oldu.

Ortaca Kaymakamlığı öncülüğünde, Orman Teşkilatı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, 'Yeşil Vatan - The Source Of Life' etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl başlatıldı. Projenin ilk aşamasında öğrencilere çam tohumları dağıtıldı. Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde okul bahçelerinde oluşturulan özel alanlarda bu tohumları toprakla buluşturdu. Süreç boyunca öğrenciler, tohumların fideye dönüşümünü yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Aylar süren bakım ve büyüme sürecinin ardından elde edilen fidanlar, bu yılın bahar aylarında düzenlenen etkinlikle yeniden toprakla buluşturuldu. İlçe merkezinde bulunan 12 okulun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kendi yetiştirdikleri fidanları doğayla buluşturmanın heyecanını yaşadı. Dileyen öğrenciler ise sürece ev bahçelerinde de katkı sağlayarak projeye aileleriyle birlikte destek verdi.

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı etkinlik, ilçe protokolünün de iştirakiyle adeta bir şenliğe dönüştü. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler hem eğlendi, hem de doğa sevgisini pekiştirdi. Etkinlik boyunca yapılan bilgilendirmelerde, ağaçlandırmanın önemi, ormanların korunması ve sürdürülebilir çevre bilinci konularına dikkat çekildi.

'Yeşil Vatan - Hayatın Kaynağı' projesinin sadece bir fidan dikim etkinliği olmadığı, aynı zamanda çocuklara doğayla bağ kurmayı öğreten uzun soluklu bir eğitim süreci olduğu vurgulardı. Projenin önümüzdeki yıllarda da geliştirilerek devam ettirilmesi planlanırken, daha fazla öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:30:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.