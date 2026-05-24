Yeşilyurt Belediyesi\'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun hazırlık

Yeşilyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde hazırlıklarını hızlandırdı. Başkan Geçit, Kurban Bayramının huzurlu, sağlıklı ve güzel bir atmosferde geçmesi için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

27 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve dört gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcayan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri hem çevre düzenlemeleri hem de vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle marketler, kasaplar, tatlı ve şekerleme satış noktaları ile pazar alanlarında gerçekleştirilen kontroller artırılırken, parklar, refüjler, kaldırımlar ve mezarlık alanlarında da temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Çevre düzenleme, temizlik ve dezenfekte çalışmaları artırıldı

Vatandaşların kurban ibadetlerini daha rahat şartlarda yerine getirebilmeleri için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde toplam 41 ayrı kurban satış ve kesim noktası oluşturdu. Belediye ekipleri, belirlenen alanlarda altyapı düzenlemeleri, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak kesim alanlarını bayram öncesinde hazır hale getirecek.

Yeşilyurt Belediyesi ayrıca bayram süresince oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek amacıyla nöbetçi ekipler oluştururken, çevre temizliği ve atık toplama hizmetleri ise bayram süresince kesintisiz devam edecek.

"Huzurlu bir bayram için her türlü tedbiri alıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferine uygun bir ortam oluşturmak adına tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını belirterek, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Başkan Geçit, belediye ekiplerinin bayram süresince sahada aktif görev yapacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini hem dini kurallara hem de hijyen şartlarına uygun şekilde yerine getirebilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Zabıta, Temizlik İşleri ve Veteriner Hizmetleri ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Amacımız hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de vatandaşlarımızın ibadetlerini güvenli alanlarda huzur içerisinde gerçekleştirmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı. Başkan Geçit, belirlenen alanların dışında cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda yapılacak kurban kesimlerine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

"Belirlenen alanlar dışında satış ve kesim yasak"

İlçe genelinde belirlenen kurban satış ve kesim noktalarında çevre düzenlemeleri yapılırken, alanların altyapısı da bayram sürecine uygun hale getiriliyor. Vatandaşların hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için temizlik ekipleri tarafından detaylı yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Aynı zamanda ulaşım, atık toplama ve çevre koruma hizmetleri için de özel ekipler görevlendirildi.

Yeşilyurt sınırları içerisinde ilan edilen izinli alanların haricinde kurban satışı ve kesimi yapılması yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacak olup, denetimler ise bayram boyunca aralıksız sürecek. Kurban atıklarının düzenli şekilde toplanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için ilçe genelinde nöbetçi ekiplerin görev yapacağı bildirildi. - MALATYA