Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun hazırlık

Yeşilyurt Belediyesi\'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun hazırlık
24.05.2026 13:29  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik, denetim ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Geçit, huzurlu bir bayram için tüm tedbirlerin alındığını, 41 ayrı satış ve kesim noktası oluşturulduğunu, belirlenen alanlar dışında kesim yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde hazırlıklarını hızlandırdı. Başkan Geçit, Kurban Bayramının huzurlu, sağlıklı ve güzel bir atmosferde geçmesi için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

27 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve dört gün sürecek Kurban Bayramı öncesinde ilçenin dört bir yanında yoğun mesai harcayan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri hem çevre düzenlemeleri hem de vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle marketler, kasaplar, tatlı ve şekerleme satış noktaları ile pazar alanlarında gerçekleştirilen kontroller artırılırken, parklar, refüjler, kaldırımlar ve mezarlık alanlarında da temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Çevre düzenleme, temizlik ve dezenfekte çalışmaları artırıldı

Vatandaşların kurban ibadetlerini daha rahat şartlarda yerine getirebilmeleri için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, ilçe genelinde toplam 41 ayrı kurban satış ve kesim noktası oluşturdu. Belediye ekipleri, belirlenen alanlarda altyapı düzenlemeleri, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak kesim alanlarını bayram öncesinde hazır hale getirecek.

Yeşilyurt Belediyesi ayrıca bayram süresince oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek amacıyla nöbetçi ekipler oluştururken, çevre temizliği ve atık toplama hizmetleri ise bayram süresince kesintisiz devam edecek.

"Huzurlu bir bayram için her türlü tedbiri alıyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferine uygun bir ortam oluşturmak adına tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını belirterek, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Başkan Geçit, belediye ekiplerinin bayram süresince sahada aktif görev yapacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini hem dini kurallara hem de hijyen şartlarına uygun şekilde yerine getirebilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Zabıta, Temizlik İşleri ve Veteriner Hizmetleri ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Amacımız hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de vatandaşlarımızın ibadetlerini güvenli alanlarda huzur içerisinde gerçekleştirmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı. Başkan Geçit, belirlenen alanların dışında cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda yapılacak kurban kesimlerine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

"Belirlenen alanlar dışında satış ve kesim yasak"

İlçe genelinde belirlenen kurban satış ve kesim noktalarında çevre düzenlemeleri yapılırken, alanların altyapısı da bayram sürecine uygun hale getiriliyor. Vatandaşların hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi için temizlik ekipleri tarafından detaylı yıkama ve dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Aynı zamanda ulaşım, atık toplama ve çevre koruma hizmetleri için de özel ekipler görevlendirildi.

Yeşilyurt sınırları içerisinde ilan edilen izinli alanların haricinde kurban satışı ve kesimi yapılması yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacak olup, denetimler ise bayram boyunca aralıksız sürecek. Kurban atıklarının düzenli şekilde toplanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için ilçe genelinde nöbetçi ekiplerin görev yapacağı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Belediye, 3. Sayfa, Malatya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun hazırlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:27
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:43:14. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı öncesi yoğun hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.