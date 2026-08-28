Yıldırım Camii Minareyi Yıktı, Yenisi Yapıldı - Son Dakika
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Yıldırım Camii Minareyi Yıktı, Yenisi Yapıldı

Yıldırım Camii Minareyi Yıktı, Yenisi Yapıldı
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Elazığ'daki Sürsürü Camii minaresi yıldırım çarpmasıyla yıkıldı, 4 ayda yenisi inşa edildi.

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde yıldırımın isabet etmesi sonucu yıkılan cami minaresi, 4 ayda yeniden inşa edilirken Kur'an kursu ve taziye evinde ise çalışmalar sürüyor.

Olay, 3 Mayıs akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak yağış esnasında Sürsürü Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Olayda can kaybı yaşanmazken ağır hasar alan minare yıkıldı. Bunun üzerine Ali Şerifoğulları başta olmak üzere hayırsever vatandaşların yardımlarıyla caminin minaresinin yeniden yapılması için çalışma başlatıldı. Yıkılan minare, 4 ay gibi kısa bir sürede yeniden inşa edilirken, Kur'an kursu ve taziye evlerinin de yıl sonuna kadar yapılarak yeniden vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.

Sürsürü Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, "3 Mayıs'ta akşam ile yatsı namazı arasında yıldırım çarpması sonucu camimizin minaresi komple yıkıldı. Çok şükür o anda can kaybının olmaması bizim için en güzel şey oldu. 3-4 aylık gibi bir süreçte eski AK Parti İl Başkanlarımızdan Ali Şerifoğulları buranın yapımını üstlendi. Şu anda camimizin minaresi tamamlandı. Bulunduğumuz kısımda da kadınlar taziye evi üst katta alt katta da erkekler için taziye evi yapılıyor. En kısa sürede burası da inşallah bitecek. Kur'an Kursu ve taziye evimizin de yıl sonuna kadar tamamlanmasını tahmin ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Elazığ, Çevre, Olay, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yıldırım Camii Minareyi Yıktı, Yenisi Yapıldı - Son Dakika

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