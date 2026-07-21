Yozgat'ta 1000 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika
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Yozgat'ta 1000 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Yozgat\'ta 1000 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
21.07.2026 14:09
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Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Biyoçeşitlilik destekleniyor.

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaban hayatını destekleme ve biyoçeşitliliği koruma çalışmaları kapsamında, Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda bin kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen kınalı keklikler, 4 farklı noktada doğaya bırakıldı. Türkiye'nin ilk milli parkı olma unvanını taşıyan Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen salım etkinliğinde, keklikler protokol üyeleri ve görevliler tarafından doğaya kanat çırptı.

"2007 yılından bugüne kadar yaklaşık 223 bin kınalı keklik üretildi"

Programda konuşma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2007 yılında ilimizde kınalı keklik üretim istasyonunu kurdu. 2007 yılından bugüne kadar yaklaşık 223 bin kınalı keklik üretildi. 40 üzerinde ilimize gönderildi. Doğayı desteklemek, bozulan ya da zayıflayan popülasyonu doğal optimum hale getirmek için bu desteklere biz Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü olarak Valimizin nezdinde gerçekleştirme gayretleri içerisinde bulunuyoruz" dedi.

"İstasyonumuzda bu sene 10 bin civarında keklik üretimimiz oldu"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'nda üretilen kekliklerin doğaya salınımını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bildiğiniz üzere kamuya ait ülkemizde 5 işletmede keklik üretimi yapılıyor. Bunlardan birisi de Yozgat'ta. Bu sene istasyonumuzda 10 bin civarında keklik üretimimiz oldu. Bunların da bin tanesini bugün hem buradan hem de dört noktadan ilimizin çeşitli yerlerinden doğaya salımını gerçekleştiriyoruz. Keklik salımı yaptığımız yerler av yasağı ve avlanmaya sürekli olarak kapalı olan yerler. İnsanımızın en çok yakındığı kene, süne, kımıl buna benzer zararlılarla mücadele etmek üzere hem doğamızı çeşitlendirmek hem de doğal güzelliklerimizi arttırmak üzere keklik salımlarını her yıl yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yozgat'ta 1000 Kınalı Keklik Doğaya Salındı - Son Dakika

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