Yozgat'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerini Vurdu

Yozgat\'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerini Vurdu
15.06.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış, tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Vali Özkan, zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Sel ve doludan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, üreticilerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yerköy ilçesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda hasara neden olurken, Şefaatli ilçesinde ise şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkınlar bazı tarım arazilerini sular altında bıraktı. Bölgelerde zarar tespit çalışmaları sürerken, Vali Mehmet Ali Özkan da beraberindeki kurum temsilcileriyle birlikte afetten etkilenen köyleri ziyaret etti.

"Zarar malda oldu"

Şefaatli ilçesine bağlı Çaydoğan köyünde şeker pancarı ekili tarlasının selden etkilendiğini belirten çiftçi Ramazan Yılmaz, yağışın kısa sürede afete dönüştüğünü söyledi. 13 Haziran'da saat 16.00 ile 20.00 arasında etkili olan yağışın büyük zarara neden olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı. Zarar malda oldu. Gördüğünüz gibi biz de tarlalarımızın suyunu tahliye etmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, İl Özel İdaresi olsun, Karayolları olsun çalışmalarına devam ediyor. Şeker pancarı ekili bu tarlam. Fazla suyu tahliye ediyoruz. Arkamızda Karasu Çayı var. Orası da şu an tamamen dolu bir şekilde akıyor. İnşallah bundan sonra bir zarar ziyan olmadan atlatırız" dedi.

"Bahçe batmış dediler"

Şefaatli'nin Hamzalı köyünde zeytin üreticiliği yapan Mehmet Yalçınkaya ise yağış sırasında görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğünü belirterek, yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 25 yıldır bölgede üretim yaptığını söyleyen Yalçınkaya, "Bir metre önümü göremedim. Geri dönüp, yirmi metre yürüyemeden bir yere sığındım. Çok şiddetli bir yağmur başladı. Daha sonra bana haberler gelmeye başladı. 'Bahçe batmış, bahçe batmış' dediler. Bizim Çırçır ve Ören Çeşme dediğimiz bu bölge sürekli böyle olayların yaşandığı bir yer. Vallahi bizim zararımız büyük. Ben bir vatandaş olarak burada mağdur olduysam, devletimizin de bize sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Vali Özkan: "Yaklaşık 5 bin dönümlük alanda zarar var"

Afetten etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM ekiplerinin sahada zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yerköy'deki zararın ağırlıklı olarak doludan, Şefaatli'deki zararın ise taşkından kaynaklandığını ifade eden Özkan, "Arkadaşlarımız tespit çalışmalarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere TARSİM sigortası bulunan üreticilerimiz zararlarını TARSİM üzerinden, sigortası olmayan üreticilerimiz ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri kapsamında karşılama imkanı buluyorlar" dedi.

Üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulunan Özkan, dere yataklarının işgal edilmemesi gerektiğine de dikkat çekti. Dere yataklarının kapatılmasının ilerleyen yıllarda yeniden taşkınlara neden olabileceğini belirten Özkan, vatandaşlardan Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına destek vermelerini istedi.

İlk tespitlere göre yaklaşık 5 bin dönümlük hububat ve sebze ekili alanda zarar bulunduğunu kaydeden Özkan, nihai hasar tablosunun saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceğini söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Şefaatli, Ekonomi, Yozgat, Yerköy, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yozgat'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

10:19
Milli Takım için umutlar bitmedi İşte gruptan çıkmanın yolu
Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 10:38:38. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.