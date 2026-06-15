Yozgat\'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerini Vurdu

Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Sel ve doludan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, üreticilerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yerköy ilçesinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda hasara neden olurken, Şefaatli ilçesinde ise şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkınlar bazı tarım arazilerini sular altında bıraktı. Bölgelerde zarar tespit çalışmaları sürerken, Vali Mehmet Ali Özkan da beraberindeki kurum temsilcileriyle birlikte afetten etkilenen köyleri ziyaret etti.

"Zarar malda oldu"

Şefaatli ilçesine bağlı Çaydoğan köyünde şeker pancarı ekili tarlasının selden etkilendiğini belirten çiftçi Ramazan Yılmaz, yağışın kısa sürede afete dönüştüğünü söyledi. 13 Haziran'da saat 16.00 ile 20.00 arasında etkili olan yağışın büyük zarara neden olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı. Zarar malda oldu. Gördüğünüz gibi biz de tarlalarımızın suyunu tahliye etmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, İl Özel İdaresi olsun, Karayolları olsun çalışmalarına devam ediyor. Şeker pancarı ekili bu tarlam. Fazla suyu tahliye ediyoruz. Arkamızda Karasu Çayı var. Orası da şu an tamamen dolu bir şekilde akıyor. İnşallah bundan sonra bir zarar ziyan olmadan atlatırız" dedi.

"Bahçe batmış dediler"

Şefaatli'nin Hamzalı köyünde zeytin üreticiliği yapan Mehmet Yalçınkaya ise yağış sırasında görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğünü belirterek, yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 25 yıldır bölgede üretim yaptığını söyleyen Yalçınkaya, "Bir metre önümü göremedim. Geri dönüp, yirmi metre yürüyemeden bir yere sığındım. Çok şiddetli bir yağmur başladı. Daha sonra bana haberler gelmeye başladı. 'Bahçe batmış, bahçe batmış' dediler. Bizim Çırçır ve Ören Çeşme dediğimiz bu bölge sürekli böyle olayların yaşandığı bir yer. Vallahi bizim zararımız büyük. Ben bir vatandaş olarak burada mağdur olduysam, devletimizin de bize sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Vali Özkan: "Yaklaşık 5 bin dönümlük alanda zarar var"

Afetten etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM ekiplerinin sahada zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yerköy'deki zararın ağırlıklı olarak doludan, Şefaatli'deki zararın ise taşkından kaynaklandığını ifade eden Özkan, "Arkadaşlarımız tespit çalışmalarını sürdürüyorlar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere TARSİM sigortası bulunan üreticilerimiz zararlarını TARSİM üzerinden, sigortası olmayan üreticilerimiz ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri kapsamında karşılama imkanı buluyorlar" dedi.

Üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulunan Özkan, dere yataklarının işgal edilmemesi gerektiğine de dikkat çekti. Dere yataklarının kapatılmasının ilerleyen yıllarda yeniden taşkınlara neden olabileceğini belirten Özkan, vatandaşlardan Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına destek vermelerini istedi.

İlk tespitlere göre yaklaşık 5 bin dönümlük hububat ve sebze ekili alanda zarar bulunduğunu kaydeden Özkan, nihai hasar tablosunun saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşeceğini söyledi. - YOZGAT