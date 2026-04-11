Yozgat'ta Kar Yağışı Çiçek Açan Ağaçları Beyaza Bürüdü
Yozgat'ta Kar Yağışı Çiçek Açan Ağaçları Beyaza Bürüdü

Yozgat'ta Kar Yağışı Çiçek Açan Ağaçları Beyaza Bürüdü
11.04.2026 12:39
Yozgat'ta kar yağışı, çiçek açan ağaçları etkileyerek don uyarılarına neden oldu.

Yozgat'ta ilkbaharda çiçek açan ağaçlar, kentte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, özellikle çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarını etkiledi. Görsel bir şölen oluşturan kar manzarası, geçimini tarımdan sağlayan üreticiler için ise zirai don endişesi oluşturdu.

Araplı kasabası sakinlerinden Lokman Atıl, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şiddetli don uyarısı var. 500 metre ve üzerinde rakımı olan Yozgat, Sivas, Kayseri gibi coğrafyalarda zirai don uyarısı geldi. Geçen yıl da eksi 15 dereceleri görmüştü. Yine kar yağmıştı ve don olmuştu. Cenab-ı Allah meyvelere iki gelinliği birden giydirdi. Vatandaşlar meteoroloji uzmanlarına kulak vermeli. Burası eksi 3 dereceleri görüyor" dedi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede soğuk havanın önümüzdeki birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
