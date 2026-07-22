Kaymakamlık bahçesinde bulunan yılan doğaya bırakıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaymakamlık binası bahçesinde bulunan yılan doğaya bırakıldı.
Sorgun Kaymakamlığı bahçesinde yılan görüldü. Bina çalışanları tarafından Sorgun Belediyesi ekiplerine bilgi verildi. Ekipler yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı belediye personeli tarafından yakaladı.
Zararsız olduğu belirlenen yılan doğaya bırakıldı. - YOZGAT
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