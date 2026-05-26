Yozgat\'ta Kurban Pazarı Hareketliliği

Kurban Bayramına saatler kala Yozgat'taki canlı hayvan pazarında hareketlilik sürüyor.

Besicilerin uzun süredir büyük emeklerle yetiştirdiği kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini alırken bütçelerine uygun kurbanlık alan arayan vatandaşlar ve üreticiler arasında ise sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Kimi pazarlıklar sonuçlansa da kimisinde anlaşamayan alıcı ve satıcılar son dakikalara kadar arayışını sürdürüyor.

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Osman Doğan "100 kadar hayvanımız vardı. Geliyor gidiyor. Son günlere doğru bekleyen var ucuza alalım diye" dedi.

Pazarın gözdesi şampiyon tosunun yetiştiricisi Ahmet Şenkaya "30-40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Hayvanımız bin 150 kilo. 450 bin lira istiyorum. Tam 3 senedir besliyorum" ifadelerini kullandı. Sıkı pazarlıklara konu olan şampiyon tosun heybetiyle göz doldurdu.

Kurbanlık alan Kadir Felek "Her sene geliriz buradan kurbanlık alırız. Yozgat kurban pazarı diğer pazarlara göre biraz daha hesaplı. Sabahtan beri iki üç pazara da gittim. Çorum'a Sorgun'a gittim. Oralara göre burası biraz daha hesaplı. Bir inek aldık Allah kabul ederse. 135 bin liraya aldık" şeklinde konuştu. - YOZGAT