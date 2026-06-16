Yozgat\'ta otomobile giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Yozgat'ta otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kent merkezinde bulunan Aşağınohutlu Mahallesi Ülkü 1 Sokak'ta park halindeki bir otomobilin motor bölümüne yılan girdiği fark edildi. Otomobilin sahibi, motor bölümündeki yılanı fark ederek Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım talep etti. İtfaiye ekipleri hızlı ve dikkatli müdahale ile yılanı motor bölümünden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı. - YOZGAT