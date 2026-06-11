Yozgat\'ta Yavru Baykuş Koruma Altına Alındı

Yozgat'ta yavru baykuş Jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun çatısından düşerek yardıma muhtaç hale gelen ve oldukça bitkin olduğu gözlemlenen yavru baykuşu koruma altına aldı.

Yavru baykuş, gerekli bakım ve tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT