Yumurtalık'ta Kıyı Denizanalarıyla Dolduruldu
Yumurtalık'ta Kıyı Denizanalarıyla Dolduruldu

12.04.2026 10:18
Adana'nın Yumurtalık sahilinde denizanaları kıyıya vurdu, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahil şeridi denizanalarıyla kaplandı. Onlarca denizanasının kıyıya vurduğu bölgede, deniz kenarı adeta denizanalarından geçilmez hale geldi.

Yumurtalık sahilinde sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde görülen denizanaları, rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklendi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında ne yapacağını bilemezken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları görüntüledi. Denizanalarının özellikle yaz aylarına girilirken ve deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte daha sık görülmeye başlandı. Ayrıca rüzgarın yönü ve deniz akıntıları da bu canlıların kıyıya toplu halde ulaşmasında etkili oluyor.

Uzmanlar, denizanalarına temas edilmemesi gerektiğini, temas halinde ciltte yanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi etkiler görülebileceğini kaydetti. Bazı türlerin ise daha ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtildi.

Yetkililer, sahile gelen vatandaşların dikkatli olmalarını isteyerek özellikle çocukların denizanalarına yaklaşmaması gerektiğini vurguladı. - ADANA

Kaynak: İHA

