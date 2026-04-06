Kendileri kirletti, kendileri temizledi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 18:33  Güncelleme: 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir doğum günü kutlamasında patlatılan konfeti çevre kirliliğine neden oldu. Belediye ekipleri gençleri uyararak alanın temizlenmesini sağladı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğul günü kutlamasında konfeti patlatarak çevreyi kirleten gençler, daha sonra alanı temizlediler.

Devrek ilçesinde belediye yetkilileri, Karşıyaka Mahallesi'nde doğum günü kutlamasında konfeti patlatarak çevreyi kirleten gençleri uyardı. Uyarının ardından gençler alanı temizlediler.

Belediye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen şikayet üzerine Karşıyaka Mahallesi'nde doğum günü kutlaması sırasında patlatılan konfetiler nedeniyle çevre kirliliği oluştuğu tespit edilmiştir. Ekiplerimizin uyarıları doğrultusunda çevreyi kirleten gençler tarafından alan temizlenerek, eski düzenine kavuşturulmuştur. Daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Ortak kullanım alanlarımızı korumak, çevremize karşı daha duyarlı ve bilinçli davranmak hepimizin görevidir" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:16:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.