Kendileri kirletti, kendileri temizledi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğul günü kutlamasında konfeti patlatarak çevreyi kirleten gençler, daha sonra alanı temizlediler.

Devrek ilçesinde belediye yetkilileri, Karşıyaka Mahallesi'nde doğum günü kutlamasında konfeti patlatarak çevreyi kirleten gençleri uyardı. Uyarının ardından gençler alanı temizlediler.

Belediye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen şikayet üzerine Karşıyaka Mahallesi'nde doğum günü kutlaması sırasında patlatılan konfetiler nedeniyle çevre kirliliği oluştuğu tespit edilmiştir. Ekiplerimizin uyarıları doğrultusunda çevreyi kirleten gençler tarafından alan temizlenerek, eski düzenine kavuşturulmuştur. Daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Ortak kullanım alanlarımızı korumak, çevremize karşı daha duyarlı ve bilinçli davranmak hepimizin görevidir" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK