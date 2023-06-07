Son Dakika Ceylan Haberleri

- 07.06.2023 07 Haz 11:09 Büyük bir imaj değişikliği yapan Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi
Son yıllardaki değişimiyle sık sık adından söz ettiren Ceylan, bugün konuk olduğu canlı yayına sarı saçları ve renkli gözlüğüyle katıldı. Ceylan'ın son hali ise takipçileri tarafından şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzetildi.
- 04.02.2023 04 Şub 13:27 Sahnede duygusal anlar! Türkücü Ceylan söyledi, İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı
Dün akşam İbrahim Tatlıses'i dinlemeye giden şarkıcı Ceylan bir ara sahneye çıkarak "Birileri Kandırmış" isimli şarkıyı seslendirdi. Ceylan'ın performansı karşısında duygusal anlar yaşayan Tatlıses, hüngür hüngür ağladı.
- 31.12.2021 31 Ara 11:47 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti!
Arabesk ve Türk Halk Müziği'nin usta ses ve sanatçısı olan Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor. Ceylan sosyal medya paylaşımında babasını beyin kanaması sonucu kaybettiğini açıkladı.
- 04.09.2021 04 Eyl 20:32 Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor
Ünlü türkücü Ceylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ın son halini gören takipçileri tanımakta zorlanıyor.
- 05.04.2021 05 Nis 11:55 Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu
Son zamanlarda yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemden düşmeyen türkücü Ceylan'ın Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla gündem oldu. Birçok estetik müdahale geçiren Melodi, değişimiyle adından söz ettirmeyi başardı.
- 18.03.2021 18 Mar 23:34 İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor
Ekranların sevilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'a bu hafta Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak.
- 22.12.2019 22 Ara 15:24 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
BABA VE ÇOCUĞU DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU; O ANLAR KAMERADA*Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurduErsan SAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu.
- 22.12.2019 22 Ara 15:12 Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı
PANKREAS iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı.
- 22.12.2019 22 Ara 14:53 Ünlü türkücü ceylan, yeğeni nazlıcan arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı
Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı.
- 22.12.2019 22 Ara 14:48 ÜNLÜ TÜRKÜCÜ CEYLAN, YEĞENİ NAZLICAN ARKAN'I SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI
Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı.
- 22.12.2019 22 Ara 14:32 Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı
Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
- 22.12.2019 22 Ara 14:23 Türkücü Ceylan'ın hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Pankreas iltihabı nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybeden Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü türkücünün yeğeninin tabutuna sarılıp ağlaması görenleri derinden üzdü.
- 21.12.2019 21 Ara 18:12 Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
- 21.12.2019 21 Ara 17:59 Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti
Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ünlü türkücü Ceylan'ın da yeğeni olan 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan, Pankreas iltihabı nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 04.12.2019 04 Ara 16:13 Türkücü Ceylan, yoğun bakımda olan İşte Benim Stilim yarışmacısı yeğeni için yine dua istedi
Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı. Ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.
- 04.12.2019 04 Ara 14:21 Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı.
- 22.11.2019 22 Kas 11:46 İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı
Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı. Yeğeninin sağlık durumu hakkında konuşan Ceylan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
- 13.01.2018 13 Oca 11:19 Türkücü Ceylan, Herkesten Sakladığı Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Sahne kariyerine ilk olarak 7 yaşında başlayan türkücü Ceylan, sanat camiasının ışıltılı hayatından uzak tuttuğu oğlu Yiğit'le fotoğrafını paylaştı.
- 26.05.2017 26 May 11:19 Kilisliler Mehmet Yakarla Coştu
Kilisli ünlü sanatçı Mehmet Yakar, Kilis 7 Aralık üniversitesinde gerçekleştirdiği şov programı büyük ilgi gördü.
- 26.05.2017 26 May 11:08 Kilisliler Mehmet Yakar'la Coştu
Kilisliler Mehmet Yakar'la coştuKİLİS - Kilisli ünlü sanatçı Mehmet Yakar, Kilis 7 Aralık üniversitesinde gerçekleştirdiği şov programı büyük ilgi gördü.
- 07.04.2017 07 Nis 09:25 Cinayet Zanlısı, Türkücü Ceylan'ın Evinde Yakalandı
Adana'da 1 Ocak 1998 tarihinde öldürülen Mahmut C. cinayetinin azmettiricisi olarak müebbet hapse çarptırılan ve 1 yıldır aranan Menderes Kutlu, türkücü Ceylan'ın evinde yakalandı.
- 16.11.2016 16 Kas 18:48 Kızı Melodi'nin Ödülünü Alan Ceylan Mutluluktan Havaya Uçtu
Kızı Melodi'nin mezuniyet törenine giden Ceylan, kep töreninde kızına 3'üncülükle mezun olduğu için verilen ödülü alınca mutluluktan havaya uçmuş.
- 17.06.2015 17 Haz 14:36 Ceylan, Çaşır ve Işkın Festivalinde Konser Verdi
Erzurum'un Çat ilçesinde düzenlenen Çaşır ve Işkın Festivalinde sahne alan türkücü Ceylan, festivale katılanları coşturdu.
- 17.06.2015 17 Haz 11:58 Ceylan, Çaşır ve Işkın Festivali'nde Konser Verdi
Erzurum'un Çat İlçesi'nde düzenlenen 'Çaşır ve Işkın Festivali'nde sahne alan türkücü Ceylan, festivale katılanları coşturdu.
- 18.05.2015 18 May 10:17 Ceylan: Şimdiki Arabamın Fiyatı Eskisinin Üç Katı
Ünlü türkücü, hakkında çıkan maddi sıkıntı çekiyor haberlerini yalanlayarak, "Arabamı sıkıldığım için satıp yenisini aldım. Param olmasa bunu nasıl alırım?" dedi.
- 16.05.2015 16 May 14:40 Türkücü Ceylan Zor Durumda Kalınca Aracını Zararına Sattı
Ceylan'ın geçen yaz modifiye ettirdiği 255 bin lira değerindeki Volkswagen New Beetle marka arabasını zorda kaldığı için 50 bin liraya sattığı ortaya çıktı.
- 27.10.2013 27 Eki 14:04 Şanlıurfa'da Aşiret Düğününde Dolar Yağmuru
- 25.02.2013 25 Şub 10:50 Ceylan Dekolteyi Abarttı
Türkücü Ceylan'ın sahnede giydiği derin dekolteli elbise hayrete düşürdü.
- 07.01.2013 07 Oca 15:35 Ceylan'ı Yakan Telefon Görüşmesi!
Sözleriyle ünlülerin korkulu rüyası haline gelen Erol Köse, bu kez şarkıcı Ceylan'ın başını yaktı.
- 02.10.2012 02 Eki 06:03 Ceylan Boşanmaktan Vazgeçti
Bir yıl önce evlendiği Güçal Tanören'den ayrılma kararı alan ünlü türkücü Ceylan, boşanmaktan vazgeçti.
- 04.06.2012 04 Haz 06:03 Alişan'dan THY'ye Sitem
Şarkıcı Alişan Türk Hava Yolları'na neden selam söyledi. İşte cevabı...