Son Dakika Ceylan Haberleri

11:09 Büyük bir imaj değişikliği yapan Ceylan, son haliyle Yılmaz Morgül'e benzetildi Son yıllardaki değişimiyle sık sık adından söz ettiren Ceylan, bugün konuk olduğu canlı yayına sarı saçları ve renkli gözlüğüyle katıldı. Ceylan'ın son hali ise takipçileri tarafından şarkıcı Yılmaz Morgül'e benzetildi.

13:27 Sahnede duygusal anlar! Türkücü Ceylan söyledi, İbrahim Tatlıses hüngür hüngür ağladı Dün akşam İbrahim Tatlıses'i dinlemeye giden şarkıcı Ceylan bir ara sahneye çıkarak "Birileri Kandırmış" isimli şarkıyı seslendirdi. Ceylan'ın performansı karşısında duygusal anlar yaşayan Tatlıses, hüngür hüngür ağladı.

11:47 Arabesk sanatçısı Ceylan'ın acı günü! Yeni yıla bir kala babasını kaybetti! Arabesk ve Türk Halk Müziği'nin usta ses ve sanatçısı olan Ceylan babasını kaybetmesinin acısını yaşıyor. Ceylan sosyal medya paylaşımında babasını beyin kanaması sonucu kaybettiğini açıkladı.

20:32 Ceylan'ın büyük değişimi! 47 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekiyor Ünlü türkücü Ceylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ceylan'ın son halini gören takipçileri tanımakta zorlanıyor.

11:55 Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Son zamanlarda yaptırdığı estetik müdahalelerle gündemden düşmeyen türkücü Ceylan'ın Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya getirdiği kızı Melodi de sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla gündem oldu. Birçok estetik müdahale geçiren Melodi, değişimiyle adından söz ettirmeyi başardı.

23:34 İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor Ekranların sevilen eğlence programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. İbo Show'a bu hafta Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak.

15:24 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 BABA VE ÇOCUĞU DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU; O ANLAR KAMERADA*Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurduErsan SAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu.

15:12 Ünlü türkücü Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı PANKREAS iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden ünlü türkücü Ceylan'ın 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı.

14:53 Ünlü türkücü ceylan, yeğeni nazlıcan arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı.

14:48 ÜNLÜ TÜRKÜCÜ CEYLAN, YEĞENİ NAZLICAN ARKAN'I SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLADI Pankreas iltihabı teşhisi konulan ve tedavisi sürerken hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nazlıcan Arkan'ın cenaze töreni yapıldı.

14:23 Türkücü Ceylan'ın hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Pankreas iltihabı nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybeden Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü türkücünün yeğeninin tabutuna sarılıp ağlaması görenleri derinden üzdü.

18:12 Ceylan'ın acı günü: Yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

17:59 Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ünlü türkücü Ceylan'ın da yeğeni olan 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan, Pankreas iltihabı nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16:13 Türkücü Ceylan, yoğun bakımda olan İşte Benim Stilim yarışmacısı yeğeni için yine dua istedi Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı. Ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.

14:21 Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı.

11:46 İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı. Yeğeninin sağlık durumu hakkında konuşan Ceylan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

11:19 Türkücü Ceylan, Herkesten Sakladığı Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı Sahne kariyerine ilk olarak 7 yaşında başlayan türkücü Ceylan, sanat camiasının ışıltılı hayatından uzak tuttuğu oğlu Yiğit'le fotoğrafını paylaştı.

11:19 Kilisliler Mehmet Yakarla Coştu Kilisli ünlü sanatçı Mehmet Yakar, Kilis 7 Aralık üniversitesinde gerçekleştirdiği şov programı büyük ilgi gördü.

11:08 Kilisliler Mehmet Yakar'la Coştu Kilisliler Mehmet Yakar'la coştuKİLİS - Kilisli ünlü sanatçı Mehmet Yakar, Kilis 7 Aralık üniversitesinde gerçekleştirdiği şov programı büyük ilgi gördü.

09:25 Cinayet Zanlısı, Türkücü Ceylan'ın Evinde Yakalandı Adana'da 1 Ocak 1998 tarihinde öldürülen Mahmut C. cinayetinin azmettiricisi olarak müebbet hapse çarptırılan ve 1 yıldır aranan Menderes Kutlu, türkücü Ceylan'ın evinde yakalandı.

18:48 Kızı Melodi'nin Ödülünü Alan Ceylan Mutluluktan Havaya Uçtu Kızı Melodi'nin mezuniyet törenine giden Ceylan, kep töreninde kızına 3'üncülükle mezun olduğu için verilen ödülü alınca mutluluktan havaya uçmuş.

14:36 Ceylan, Çaşır ve Işkın Festivalinde Konser Verdi Erzurum'un Çat ilçesinde düzenlenen Çaşır ve Işkın Festivalinde sahne alan türkücü Ceylan, festivale katılanları coşturdu.

10:17 Ceylan: Şimdiki Arabamın Fiyatı Eskisinin Üç Katı Ünlü türkücü, hakkında çıkan maddi sıkıntı çekiyor haberlerini yalanlayarak, "Arabamı sıkıldığım için satıp yenisini aldım. Param olmasa bunu nasıl alırım?" dedi.

14:40 Türkücü Ceylan Zor Durumda Kalınca Aracını Zararına Sattı Ceylan'ın geçen yaz modifiye ettirdiği 255 bin lira değerindeki Volkswagen New Beetle marka arabasını zorda kaldığı için 50 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

10:50 Ceylan Dekolteyi Abarttı Türkücü Ceylan'ın sahnede giydiği derin dekolteli elbise hayrete düşürdü.

15:35 Ceylan'ı Yakan Telefon Görüşmesi! Sözleriyle ünlülerin korkulu rüyası haline gelen Erol Köse, bu kez şarkıcı Ceylan'ın başını yaktı.

06:03 Ceylan Boşanmaktan Vazgeçti Bir yıl önce evlendiği Güçal Tanören'den ayrılma kararı alan ünlü türkücü Ceylan, boşanmaktan vazgeçti.