Kahramanmaraş\'ta opera gösterisiyle 7 bölgenin türküleri sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da" gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Anadolu Opera Derneği Başkanı soprano Ceylan Mira Balcı'nın koordinatörlüğü ve solistliğinde "7 Bölge, 7 Ozan, 7 Türkü" temasıyla gerçekleştirildi.

Anadolu'nun kültürel çeşitliliğinin ele alındığı etkinlikte gösteride sahnelenen eserler, türkülerin doğuş hikayeleri ve kültürel anlamlarıyla izleyicilere aktarıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Balcı'nın performansı izleyicilerden beğeni topladı.

Anadolu Opera Derneği Başkanı soprano Ceylan Mira Balcı, AA muhabirine, festivalde sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda-Opera Anadolu'da" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Balcı, "7 bölge, 7 ozan, 7 türkü konseptiyle çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreklerine türkülerimizi, kültürel mirasımızı aşılamak için şarkılar, türküler söylüyoruz. Bunu opera sanatıyla birleştiriyoruz. Bu bağlamda bizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Balcı, gösterinin her şehirde ilgi ve beğeniyle karşılandığını anlatarak, seçtikleri eserlerin sözlerine dikkat ettiklerini dile getirdi.

Etkinlikler 20 Eylül'de sona erecek.