Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi - Son Dakika
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Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

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Bir adamın ceylana plastik paket vermesi, olaya tanık olan gencin sert tepkisine yol açtı. Hayvanın ağzındaki paketi çıkaran genç, bununla da yetinmeyerek plastiği adama yedirmeye çalıştı. Ceylanı korumak için harekete geçen gencin davranışı, yaşanan olayın en dikkat çekici anı oldu.

Ceylana plastik paket vererek eziyet eden adam, bir gencin müdahalesiyle karşılaştı. Hayvanın ağzındaki plastiği alan genç, paketi bu kez adama uzatarak yaptıklarına tepki gösterdi.

Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi

CEYLANIN AĞZINDAN ALDI, ADAMA YEDİRMEYE ÇALIŞTI

Bir adamın ceylana plastik paket vermesi üzerine çevrede bulunan genç duruma müdahale etti. Hayvanın ağzındaki plastik paketi fark eden genç, önce paketi ceylanın ağzından çıkardı, ardından doğrudan adama yöneldi.

Adamın yaptığına tepki gösteren genç, çıkardığı plastik paketi bu kez ona yedirmeye çalıştı. Gencin bu hareketi, hayvana yönelik davranışa karşı gösterilen sert bir tepki olarak dikkat çekti.

HayvanlarPlastikCeylanDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ceylana plastik yediren adama tepki gecikmedi - Son Dakika
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