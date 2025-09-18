Yaralı Ceylan Doğaya Dönüyor - Son Dakika
Yaralı Ceylan Doğaya Dönüyor

Yaralı Ceylan Doğaya Dönüyor
18.09.2025 11:30
Şanlıurfa'da yaralı bulunan ceylan, rehabilitasyon sonrası sağlığına kavuşup doğaya salınacak.

Şanlıurfa'da doğada yaralı ve bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan ceylan, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutundu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında tutulan ceylanların neslinin devamı için çaba gösteriliyor.

Vatandaşlar tarafından doğada yaklaşık 3 ay önce vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanmış halde bulunarak ekiplere teslim edilen ceylan, rehabilitasyon merkezinde Veteriner Hekim Uğur Özbay ve ekibi tarafından tedavi altına alındı.

Burada özenle tedavi edildikten sonra yaraları kapanarak sağlığına kavuşmaya başlayan ceylan, bakımının ardından doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, AA muhabirine, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2013 yılından bu yana 2 bin 844 hayvanın tedavi edilerek doğaya bırakıldığını, 52 yaban hayvanın bakım ve tedavisinin ise devam ettiğini söyledi.

Yaban hayatının tekrar canlanması, güçsüz duruma düşen, tedaviye muhtaç kalan hayvanların doğaya kazandırılması için merkezde gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Mumcuoğlu, türkülere konu olan 400 Urfa ceylanının Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altında tutulduğunu ifade etti.

Tekrar doğaya salınacak

Ağır yaralanan ceylanın tedavisinin özenle yapıldığını belirten Mumcuoğlu, şunları kaydetti:

"Doğada bir kovalamaca sonucu yaralandığını tahmin ediyoruz. Ciddi yaraları ve kanaması vardı. Tedavisi de bu yönde gerçekleştirilerek yaraları çok şükür kapandı. Tedavisi olumlu sonuçlandı. Burada veterinerlerimiz vasıtasıyla istasyonumuzda özel tedaviye alındı. Bitkin ve yaşama tutunması zor bir haldeydi. İtinayla ve özenle bakılarak, rehabilite edilerek ceylanımız tekrar hayata tutunacak hale geldi. İnşallah en kısa sürede doğaya salacağız."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
