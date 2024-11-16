İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan'ı tek kalemde sildi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan'ı tek kalemde sildi

İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan\'ı tek kalemde sildi

Son dönemlerde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan'ın Mahsun Kırmızıgül ile düet yapmasına sinirlenip ünlü türkücüyü hem takipten çıkardı hem de tüm hesaplarından engelledi.

16.11.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğlu Ahmet Tatlıses ile boşandıktan sonra da Ceylan ile görüşmeyi sürdüren İbrahim Tatlıses, eski gelinine sert çıktı. İkilinin küslük nedenleri de belli oldu.

İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan'ı tek kalemde sildi

CEYLAN'A FENA KIZDI

Özel hayatı ve çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, son olarak eski gelini Ceylan ile ters düştü. İddiaya göre; Ceylan'ın Mahsun Kırmızıgül ile düet yapmasına sinirlenen Tatlıses, ünlü türkücüyü hem takipten çıkardı hem de tüm sosyal medya hesaplarından engelledi.

İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan'ı tek kalemde sildi

Son dönemde değişimiyle bambaşka biri haline gelen ve çok konuşulan Ceylan, 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile evli kalmıştı.

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Magazin, Ceylan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan'ı tek kalemde sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Kendi çok temiz zaten adi 36 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Müslüm babayı kaybedeli 12 sene olcak. Burhan Çaçan, Hüseyin Altın, Atilla Kaya gibi efendi sanatçılar erken ayrıldı. Bunun yaşadığını görmek bana koyuyor. Allahın bir bildiği vardır diyorum artık. 13 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    yaw sanki sevgili olmuş yada yatakta yakalamış..arkadaş kadın sanatcı istediğiyle söyler neyine sinirlenion 8 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Kafana sıktılar hala kolpa peşindesin. Dua et Adanalı apo dışarı çıkmasın 6 1 Yanıtla
  • Android Adana:
    Yaşlandıkça Bunuyor Lale. O Konuşmadığı Adam, Kendisi Hastanede Can Çekiştiğinde Ziyaretine Giden İnsan. Buna Rağmen Adama Kin Güdüyor Moruk. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
13:49 Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:04 İstanbul’da Vale Ücretleri 2025’ten İtibaren Sabitleniyor İstanbul'da Vale Ücretleri 2025'ten İtibaren Sabitleniyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:56 Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:42 Kim Jong-Un’dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW’yi havaya uçurdu Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
16:26 Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:08 Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 14:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, eski gelini Ceylan'ı tek kalemde sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.