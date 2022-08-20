Şarkıcı Ceylan, imaj değişikliğine gitti! Son hali hayranlarını şaşırttı - Son Dakika
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Şarkıcı Ceylan, imaj değişikliğine gitti! Son hali hayranlarını şaşırttı

20.08.2022 00:10

Estetik operasyonlara harcadığı parayla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ceylan'ın son hali şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcı bu kez de saçlarını sarıya boyattı.

Başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde estetik operasyon yaptıran sanatçıların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Türkiye'de estetik operasyonlara tonla para döken isimlerden biri olan şarkıcı Ceylan'ın son hali de gündem oldu. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun dokunuşları Ceylan'ı adeta baştan yarattı.

SAÇ RENGİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Mini şortu ve göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken türkücü Ceylan klip çekimi için de saç rengini değiştirdi. Tarzını sosyal medyadan paylaşan Ceylan'a "Bu kim?" yorumları yapıldı.

SON GÖRÜNTÜSÜ DİLLERDE

Yüzünde estetik dışında fotoshop olduğu da iddia edilen Ceylan'ın son görüntüsü yine dillere düşmekten kurtulamadı.

İşte Ceylan'ın son hali:

Estetik operasyona tonlarca para döken Ceylan'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı



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Ceylan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Ceylan, imaj değişikliğine gitti! Son hali hayranlarını şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Ceylan, imaj değişikliğine gitti! Son hali hayranlarını şaşırttı - Son Dakika
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