Başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde estetik operasyon yaptıran sanatçıların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Türkiye'de estetik operasyonlara tonla para döken isimlerden biri olan şarkıcı Ceylan'ın son hali de gündem oldu. Modacı Pınar Kerimoğlu'nun dokunuşları Ceylan'ı adeta baştan yarattı.
Mini şortu ve göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken türkücü Ceylan klip çekimi için de saç rengini değiştirdi. Tarzını sosyal medyadan paylaşan Ceylan'a "Bu kim?" yorumları yapıldı.
Yüzünde estetik dışında fotoshop olduğu da iddia edilen Ceylan'ın son görüntüsü yine dillere düşmekten kurtulamadı.
İşte Ceylan'ın son hali:
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı Ceylan, imaj değişikliğine gitti! Son hali hayranlarını şaşırttı - Son Dakika