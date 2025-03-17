Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu - Son Dakika
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Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu

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Şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise ve İrem Derici'ye yönelik ''Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba?'' ifadelerini kullandı. Derici, Ertem'in kendisine yönelttiği eleştirilere ''Sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?'' yanıtını verdi.

17.03.2025 09:18  Güncelleme: 09:27
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Sosyal medyada yaşadığı polemikler ile gündeme gelen İrem Derici, bu kez kendisi gibi şarkıcı olan Ceylan Ertem hakkında sert ifadeler kullandı.

Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise ve İrem Derici'nin dans etmesine yönelik eleştirel ifadeler kullanmış ve "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" şeklinde konuşmuştu.

'NÖBET GEÇİRİR GİBİ ÖĞÜRÜYORSUN'

Ertem'in paylaşımlarına Derici'den ağır ifadeler ile yanıt gecikmedi. Derici, kendisine yöneltilen dans eleştirilerine "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" yanıtını verdi.

Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu

Ertem'e yönelik bir paylaşım daha yapan Derici, "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın. Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'ye baş edemezsiniz" dedi.

Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici\'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu

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Son Dakika Magazin Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ceylan Ertem, Hadise ile İrem Derici'yi hedef aldı! Yanıt sert oldu - Son Dakika
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