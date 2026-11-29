İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Abdulhaluk Çakan, Doğubayazıt ilçesinde eğitim kurumlarına yönelik bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.

Program kapsamında Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunu ziyaret eden Çakan, öğrencilerle bir araya gelerek talep, beklenti ve görüşlerini dinledi. Öğrencilerle sohbet ederek eğitim ve barınma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakan, ardından Okul Müdürü Erkan Kılıç’tan okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve pansiyon hizmetleri hakkında bilgi aldı.

İlçede yapımı devam eden okul inşaatlarını da ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Çakan, yüklenici firma yetkililerinden projelerin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme seviyeleri ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Programı kapsamında Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) uygulama sınavını da yerinde takip eden Çakan, sınav güzergâhları ve uygulama istasyonlarında incelemelerde bulunarak sınavın işleyişi ve uygulama süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret ve incelemelerde İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Kartal da İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan’a eşlik etti.

Haber: Servet Arslan