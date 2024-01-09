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2023'te patlayıcı kaynaklı can kayıpları yüzde 122 arttı - Son Dakika
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2023'te patlayıcı kaynaklı can kayıpları yüzde 122 arttı

İngiltere merkezli Action on Armed Violence (AOAV) kuruluşunun raporuna göre, 2023 yılında patlayıcı kaynaklı can kayıpları yüzde 122 artış gösterdi. Rapor, sivil ölümlerinde ve patlayıcı silah kullanımında rahatsız edici bir artış olduğunu ortaya koydu. Can kayıplarının yüzde 67'si hava saldırılarından kaynaklanırken, şehir ve kasabalarda düzenlenen saldırılarda can kaybının yüzde 90'ı sivil oldu. İsrail ve Rusya, en fazla zarara neden olan ülkeler olarak belirtildi. 2023'te 15 bin 305 sivilin patlayıcı silahlar nedeniyle hayatını kaybettiği raporda yer aldı.

2023\'te patlayıcı kaynaklı can kayıpları yüzde 122 arttı
09.01.2024 - 12:08,
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İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Action on Armed Violence (AOAV) kuruluşu tarafından yayımlanan raporda, 2023'te patlayıcı (bomba, füze vb.) kaynaklı can kayıplarının 2022'ye göre yüzde 122 artış gösterdiğine dikkat çekildi.

AOAV tarafından paylaşılan raporda, "Londra merkezli bir yardım kuruluşu olan Action on Armed Violence (AOAV) tarafından hazırlanan son küresel patlayıcı şiddet gözlem raporu, 2023 yılında küresel çapta sivil ölümlerinde ve patlayıcı silah kullanımı olaylarında rahatsız edici bir artış olduğunu ve bir önceki yıla kıyasla küresel sivil ölümlerinde yüzde 122'lik bir artış olduğunu ortaya koymaktadır" denildi.

Raporda, patlayıcı silahların kullanımının yüzde 69 artış gösterdiği ifade edilirken, can kayıplarının yüzde 67'sinin hava saldırısı kaynaklı olduğu belirtildi. Ayrıca şehir ve kasabalarda düzenlenen saldırılarda can kayıplarının yüzde 90'ının sivil olduğu vurgulandı.

EN ÇOK ZARARA NEDEN OLAN ÜLKELER İSRAİL VE RUSYA

Raporda, havadan yapılan saldırıların yüzde 226 oranında artış gösterdiği, karadan saldırıların ise yüzde 56 oranında artış gösterdiğine dikkat çekildi. El yapımı patlayıcıların kullanım oranı ise yüzde 30 olarak açıklandı. Sivil can kayıplarının yüzde 77'sinin devlet kaynaklı saldırılar sonucu yaşandığı; İsrail ve Rusya'nın bu konuda en fazla zarara neden olan ülkeler oldukları belirtildi.

2022'DE 6 BİN, 2023'TE 15 BİN SİVİL KAYBI

Raporda 2022 ve 2023'te patlayıcı silahların kullanımı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısına da yer verildi. 2022 yılında 6 bin 886 sivilin patlayıcı silahların kullanımı sonucu hayatını kaybettiği, bu sayının 2023'te 15 bin 305 olarak kaydedildiği belirtildi. Raporda, "2023 yılı, AOAV'nin kayıt tutmaya başladığı 2010 yılından bu yana en çok can kaybının yaşandığı yıl oldu" denildi.

Kaynak: DHA
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İsrail, Londra, Rusya, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023'te patlayıcı kaynaklı can kayıpları yüzde 122 arttı - Son Dakika
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