Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak - Son Dakika
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak

27.12.2022 11:00

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, sosyal medya hesabından 2023 yılına ilişkin 10 tahminini paylaştı. Medvedev'in yeni yılla ilgili öngörüleri arasında "ABD 'de iç savaş çıkacak. İç savaş sonrası Cumhuriyetçiler'e katılacak olan Elon Musk, başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak" gibi olayların yer alması dikkat çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan itibaren hız kesmeden devam ederken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

2023 YILI İÇİN 10 TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılına dair öngörülerini paylaşan Medvedev, aralarında ABD'de iç savaş çıkacağı iddiası da dahil olmak üzere 10 tane madde sıraladı. İşte Medvedev'in öngörüleri;

  1. Petrol fiyatı varil başına 150 dolara çıkacak, doğalgaz fiyatı 1000 küpmetre başına 5 bin dolarla zirveyi görecek
  2. İngiltere, AB'ye yeniden katılacak
  3. İngiltere'nin dönüşüyle AB yıkılacak, avro tedavülden kaldırılacak
  4. Polonya ve Macaristan, yıkılacak olan Ukrayna'nın batı bölgelerini ilhak edecek
  5. Almanya'yı ve Polonya, Baltık devletleri, Çekya, Slovakya, Kiev Cumhuriyeti gibi uydularının bölgelerini kapsayacak bir Dördüncü Reich kurulacak
  6. Fransa'yla Dördüncü Reich arasında savaş çıkacak. Polonya bu süreçte bölüşülecek
  7. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti'ne katılacak
  8. ABD'de iç savaş çıkacak, Kaliforniya ve Teksas bağımsızlıklarını ilan edecek. Teksas ve Meksika ittifaklık kuracak. İç savaş sonrası Cumhuriyetçiler'e katılacak olan Elon Musk, başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak
  9. Menkul değerler piyasası ve finansal faaliyetler ABD ve Avrupa'yı terk ederek Asya'ya taşınacak
  10. Bretton Woods parasal yönetim sistemi yıkılacak, IMF ve Dünya Bankası'nın yıkımına yol açacak. Avro ve dolar, küresel rezerv para birimi olmaktan çıkacak. Bunun yerine dijital para birimleri etkin olarak kullanılacak
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Son Dakika Dünya Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak - Son Dakika
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