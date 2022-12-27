Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'den 2023 kehanetleri: ABD'de iç savaş çıkacak, Elon Musk seçimlerde bazı eyaletleri kazanacak

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan itibaren hız kesmeden devam ederken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

2023 YILI İÇİN 10 TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılına dair öngörülerini paylaşan Medvedev, aralarında ABD'de iç savaş çıkacağı iddiası da dahil olmak üzere 10 tane madde sıraladı. İşte Medvedev'in öngörüleri;