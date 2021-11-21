45 dakikası 10 bin liraya uçak kaldırıyorlar! ABD'li şirketten gökyüzünde cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel hizmet

Pilot Anthony Blake ve ortağının kurduğu 'Love Cloud' adlı şirketin 45 dakikalık seferinin ücreti 995 dolar (9 bin 882 lira). Blake yolcularını, 1600 metre yüksekte gezdiriyor. 45 dakikanın yeterli olmadığını söyleyenler yolculuğa devam ediyor. Ekstra 1,5 saat için 1495 dolar (14 bin 850 lira) daha ödüyorlar.

PİLOT SES DUYMASINA ENGEL OLACAK KULAKLIK TAKIYOR

Azami 6 yolcunun binebildiği uçakta, kırmızı saten nevresim serili iki kişilik bir yatak var. Kemerler kalkıştan iki dakika sonra açılabiliyor. Pilot Blake, 'ses duymasına engel olacak' kulaklık takıyor kokpit ve arka bölme arasında da perde var.

"BAZILARINDAN GERİYE CİNSEL İLİŞKİ OYUNCAKLARI KALIYOR"

Diken'in aktardığına göre yeni evlilerden evliliklerine heyecan getirmek isteyen yaşlı çiftlere geniş bir yelpazede yolcuları olduğunu anlatan Blake, bazılarından geriye cinsel ilişki oyuncakları ve iç çamaşırlarının kaldığını söylüyor.

'YENİ SEVGİLİLERİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİP ESKİ EŞLERİNE YOLLAYANLAR OLDU'

Bazen eşlerden birinin yer ayırtarak sürpriz yaptığı ancak diğerinin o gün kendisini iyi hissetmediği için kalkıştan birkaç dakika sonra inmek istedikleri durumlarla karşılaştığını anlatan Blake, "Eşinin kendisini aldattığını öğrenip boşandıktan sonra 'kıskandırmak amacıyla' yeni sevgililerle katılarak fotoğraf çektirip eski eşlerine yollayanlar da oldu" dedi.