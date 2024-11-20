KANADA'da yaşayan 59 yaşındaki Donna Jean Wilde, bir saat içinde bin 575 şınav çekerek Guinness Dünya Rekoru'nu kazandı.
Kanada'da yaşayan ve 12 toruna sahip olan 59 yaşındaki Donna Jean Wilde, bir saat içinde bin 575 şınav çekti ve ikinci Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdırdı. Wilde, daha önce de 4 saat 30 dakika 11 saniye boyunca plank pozisyonunda kalarak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Yeni rekoru hakkında konuşan Wilde, "Yaş sadece bir sayı. İnsan kendine inandıktan sonra neler başarabileceğini görmeli. Hayat boyu aktif kalmayı hedefliyorum" dedi.
Son Dakika › Dünya › 59 Yaşındaki Donna Jean Wilde, 1575 Şınavla Guinness Rekoru Kırdı - Son Dakika
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