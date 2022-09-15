Geçtiğimiz hafta vefat eden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesinin Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra'daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi cenazeyi ziyaret etmeye geldi.
İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra'daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından halkın ziyaretine açıldı. Kraliçenin sevenleri Westminster Hall'e akın etti.
Kraliçenin cenazesi Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konulmasının ardından kraliyet askerleri tarafından korunmaya devam ediyor. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.
Kraliçenin cenaze töreni 19 Eylül'de düzenlenecekken ülkeden gelen son video yürekleri ağza getirdi. Kraliçe'nin naaşı başında günlerdir nöbet tutan askerlerden birisi, merasim sırasında aniden yere yığıldı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.
Son Dakika › Dünya › Herkes o anları konuşuyor! Günlerdir İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı başında nöbet tutan asker yere yığıldı - Son Dakika