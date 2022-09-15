Herkes o anları konuşuyor! Günlerdir İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı başında nöbet tutan asker yere yığıldı - Son Dakika
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Herkes o anları konuşuyor! Günlerdir İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in naaşı başında nöbet tutan asker yere yığıldı

15.09.2022 11:47

96 yaşında yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesinin Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi bölgeye akın etti. Günlerdir naaşın başında nöbet tutan bir askerin yere yığıldığı anlar kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz hafta vefat eden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesinin Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra'daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından binlerce kişi cenazeyi ziyaret etmeye geldi.

NAAŞI HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesi, Buchingham Sarayı'ndan başkent Londra'daki Westminster Hall'e getirilmesinin ardından halkın ziyaretine açıldı. Kraliçenin sevenleri Westminster Hall'e akın etti.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı başında bekleyen asker bir anda yere yığıldı

KRALİYET ASKERLERİ NÖBET TUTUYOR

Kraliçenin cenazesi Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konulmasının ardından kraliyet askerleri tarafından korunmaya devam ediyor. Cenaze, yarından itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak.

Kraliçe Elizabeth'in naaşı başında bekleyen asker bir anda yere yığıldı

NAAŞIN YANI BAŞINDA YERE DÜŞTÜ

Kraliçenin cenaze töreni 19 Eylül'de düzenlenecekken ülkeden gelen son video yürekleri ağza getirdi. Kraliçe'nin naaşı başında günlerdir nöbet tutan askerlerden birisi, merasim sırasında aniden yere yığıldı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı.

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Kraliçe Elizabeth, Dünya, Son Dakika

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