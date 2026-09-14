AB 'Çocuk Yasası' için perşembe günü harekete geçiyor, 13-15 yaş sınırı masada - Son Dakika
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AB 'Çocuk Yasası' için perşembe günü harekete geçiyor, 13-15 yaş sınırı masada

AB \'Çocuk Yasası\' için perşembe günü harekete geçiyor, 13-15 yaş sınırı masada
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AB, çocukları sanal medyanın zararlarından korumak için yaş kısıtlaması ve bağımlılık önleyici kurallar içeren kapsamlı yasa tasarısını perşembe günü açıklayacak. Von der Leyen'in Avrupa Parlamentosu'nda tanıtacağı tasarıda 13 yaş altı yasak ile 15 yaş sınırı seçenekleri değerlendiriliyor.

AVRUPA Birliği (AB), çocukları sanal medyanın zararlarından korumak amacıyla yaş kısıtlaması ve bağımlılık önleyici kurallar içeren kapsamlı yasa tasarısını perşembe günü açıklayacak.

Avrupa Birliği (AB), reşit olmayanları sanal medyanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla yaş sınırı ve katı algoritmik kısıtlamalar içeren yeni yasa tasarısını perşembe günü kamuoyuna duyurmaya hazırlanıyor. Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere üye ülkeler ile ailelerden gelen yoğun taleplerin ardından hazırlanan 'AB Çocuk Yasası', AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından Avrupa Parlamentosu'nda tanıtılacak. Düzenleme, 27 birlik ülkesinde çocukların sanal platformlara erişimini sıkı kurallara bağlamayı hedefliyor.

'13 VEYA 15 YAŞ SINIRI MASADA'

Tasarının en kritik maddesini platformlara getirilecek yaş kısıtlaması oluşturuyor. Yetkililerin, uzman heyetlerin önerdiği 13 yaş altı tam yasak ile Fransa'nın ısrar ettiği 15 yaş sınırı arasındaki seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

'BAĞIMLILIK YARATAN ÖZELLİKLER KALDIRILACAK'

Von der Leyen'in sunumunda, çocukların kullandığı platformların doğrudan 'tasarımdan itibaren güvenli' olması gerektiğini vurgulayacağı belirtildi. Yeni yasayla şirketlerin, reşit olmayanları ekrana bağlayan, bağımlılık geliştiren ve aşırı kullanımı teşvik eden bildirim ile sonsuz kaydırma gibi yazılımsal özellikleri devre dışı bırakmasının zorunlu kılınacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB 'Çocuk Yasası' için perşembe günü harekete geçiyor, 13-15 yaş sınırı masada - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB 'Çocuk Yasası' için perşembe günü harekete geçiyor, 13-15 yaş sınırı masada - Son Dakika
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