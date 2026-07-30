AB'de Esneklik Çağrısı - Son Dakika
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AB'de Esneklik Çağrısı

AB\'de Esneklik Çağrısı
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Söder ve Magyar, AB otomotiv düzenlemelerinde esneklik ve içten yanmalı araç yasağının gözden geçirilmesini istedi.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)-Almanya koalisyon hükümetin küçük ortağı Hristiyan Birlik Partisi (CSU) lideri ve  Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ile Macaristan Başbakanı Péter Magyar, Avrupa Birliği'nin (AB) içten yanmalı motorlu araçlara yönelik düzenlemelerinde esnekliğe gidilmesi çağrısında bulundu. İki lider, AB'nin Yeşil Mutabakat kapsamında aldığı bazı kararların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelen Söder ve Magyar, AB'nin otomotiv sektörüne ilişkin mevcut düzenlemeleri konusunda benzer görüşlere sahip olduklarını ifade etti. Magyar, Yeşil Mutabakat kapsamında yapılan bazı düzenlemelerde hataların düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, Avrupa otomotiv sektörünün rekabet gücünün korunmasının önemine dikkat çekti.

Bavyera Başbakanı Söder ise içten yanmalı motorlu araçların tamamen yasaklanmaması gerektiğini söyledi. Almanya'nın, elektrikli araçların yanı sıra yenilenebilir yakıt kullanan araçlar ve bazı hibrit teknolojilerin de geleceğin ulaşım sisteminde yer almasını istediğini belirtti.

AB Komisyonu, 2035 yılı sonrasında belirli koşullar altında yeni içten yanmalı motorlu araçların satışına izin verilmesi seçeneğini gündeme getirmişti. Almanya ise özellikle yenilenebilir yakıtla çalışan araçların sıfır emisyon hedefleri kapsamında değerlendirilmesini talep ediyor.

Macaristan'ın BMW, Mercedes-Benz ve Audi gibi Alman otomotiv devlerinin üretim tesislerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Magyar, ülkesinin Almanya için bir rakip değil, Avrupa otomotiv sanayisinin üretim kapasitesinin korunmasında önemli bir ortak olduğunu söyledi. İki ülkenin özellikle araştırma, geliştirme ve yatırım alanlarında iş birliğini artırması gerektiğini belirtti.

Söder, son yıllarda AB politikaları nedeniyle gerileyen Almanya-Macaristan ilişkilerinin yeniden güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Macaristan'ın Avrupa ile daha güçlü ilişkiler kurmasının önemli olduğunu ifade eden Söder, AB tarafından dondurulan bazı fonların yeniden serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Söder, Budapeşte temaslarının ardından Yunanistan'a geçerek Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile görüştü. Görüşmede Bavyera ile Yunanistan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Kaynak: ANKA

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