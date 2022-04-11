AB, iki ülkenin daha üyelik sürecini başlattı - Son Dakika
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AB, iki ülkenin daha üyelik sürecini başlattı

11.04.2022 21:40

Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi açıkladı. Ukrayna'nın ardından Moldova ve Gürcistan'ın da AB'ye üyelik sürecinde ilk adım atıldı.

Ukrayna'nın ardından Moldova ve Gürcistan'ın da AB'ye üyelik sürecinde ilk adım atıldı. Avrupa Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli AB'ye giriş anketini verdiğini duyurdu.

AB, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik sürecini başlattı

"İLK ADIM VE ÇOK HIZLI GİTMEYE HAZIRIZ"

Oliver, "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, Avrupa Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz" dedi.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, 8 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e AB'ye giriş anketini vermişti. Zelenskiy, ise bir hafta içinde anketi doldurup geri vereceğini aktarmıştı.

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Oliver, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

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