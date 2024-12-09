AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen\'den Suriye Açıklaması

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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve azınlıkların korunmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kral 2. Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve Esad rejiminin devrilmesinin Suriye ile bölge açısından sonuçlarını ele aldıklarını belirtti.

Von der Leyen, kendileri için Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve azınlıkların korunmasının kritik öneme sahip olduğunu kaydederek, "Değişken durum göz önüne alındığında yakın temas halinde kalacağız. Bugün ve önümüzdeki günlerde diğer bölge liderleriyle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.