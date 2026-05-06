AB Yapısına Reform İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Yapısına Reform İhtiyacı

06.05.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, AB'nin karar alma süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, AB'nin mevcut yapısının bugünün küresel gelişmelerine ayak uydurmakta zorlandığını belirterek, özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve kapsamlı reform yapılması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Avrupa Birliği'nin mevcut yapısının küresel gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını savunarak, kapsamlı reform çağrısında bulundu.

Konrad-Adenauer Vakfı'nda bir konuşma yapan Wadephul, AB'nin özellikle dış ve güvenlik politikalarında daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut oybirliği sisteminin artık sürdürülebilir olmadığını söyleyen Wadephul, "Artık tek bir ülkenin tüm süreci bloke etmesine izin verilemez" dedi.

AB'nin 27 üye ülke ile bile karar alma süreçlerinde zorlandığını ifade eden Wadephul, olası genişlemelerle birlikte mevcut yapının daha da işlevsiz hale gelebileceğini kaydetti. Wadephul, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası kapsamında kararların nitelikli çoğunlukla alınması gerektiğini savunarak, özellikle Ukrayna savaşı gibi krizlerde hızlı hareket etmenin hayati önem taşıdığını dile getirdi. Wadephul, "Güvenlik meselelerinde gecikme, varoluşsal risk yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun yapısına da değinen Wadephul, her üye ülkenin bir komiserle temsil edilmesinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını söyledi. Komisyonun üye sayısının, üye devlet sayısının yaklaşık üçte ikisine düşürülmesini önerdi. AB'nin gelecekte daha geniş bir yapıya hazırlanması gerektiğini belirten Wadephul, kurumların daha esnek ve karar alabilir hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Ayrıca AB fonlarının, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı hareket eden ülkelere karşı daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade eden Wadephul, reformların amacının birlik içinde maksimum uyumu sağlamak olduğunu bildirdi. Wadephul, bunun "en küçük ortak paydaya sıkışarak değil, cesur adımlarla" mümkün olabileceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Yapısına Reform İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:04:07. #7.13#
SON DAKİKA: AB Yapısına Reform İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.