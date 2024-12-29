AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağı için hızlı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kallas, kazanın Rus saldırısı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği yönündeki haberleri hatırlatarak, "Hızlı, bağımsız bir uluslararası soruşturma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Dünya › AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan Azerbaycan Uçağı İçin Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
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