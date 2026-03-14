ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
14.03.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarını artırması üzerine Orta Doğu'ya ek askeri güç gönderme kararı aldı. ABD'nin Hark Adası'nı vurması sonrası Pentagon, Orta Doğu'ya savaş gemileri ve yaklaşık 5 bin deniz piyadesinden oluşan ek askeri güç gönderiyor. İlk birliğin yola çıktığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılarını artırması üzerine Orta Doğu'ya ek askerî güç gönderme kararı aldı.

SAVAŞ GEMİSİ VE 5 BİN DENİZ PİYADESİ GÖNDERİLECEK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) talebi doğrultusunda bir amfibi hazır görev grubunun ve ona bağlı bir Deniz Piyade sefer birliğinin bölgeye konuşlandırılmasını onayladı.

Wall Street Journal'ın haberinde ismi paylaşılmayan ABD'li üç yetkiliye göre söz konusu birlik, birkaç savaş gemisinin yanı sıra yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ve deniz personelinden oluşuyor.

BİRLİKLER YOLA ÇIKTI

Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliğinin şu anda Orta Doğu'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.

Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

ABD, 14 GÜNDE 3,84 MİLYAR DOLARLIK EKİPMAN KAYBETTİ

Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 14 gününde, radar bileşenleri, uçaklar ve insansız hava araçları dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği hesaplandı.

Orta Doğu, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilgehan Göktürk Bilgehan Göktürk:
    Gelsin gelsin hepsini oraya gömerler olur biter... 3 0 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ TÜRK GÜCÜ:
    Lürfen deneyin de görün kaçı sağ çıkar oradan ..İran Türkiye Rusya bu bölge de girip de çıkamayacağınız yerler …Keşke bir deneseniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 12:59:35. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.