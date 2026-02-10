ABD Başkan Yardımcısı Vance\'in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Ermenistan ziyareti, hem Ankara- Washington hattında hem de Beyaz Saray koridorlarında kriz çıkardı. Sözde Ermeni soykırımı anıtına çelenk bırakan ve tarihi ifadeler kullanan Vance'in paylaşımları, kısa süre sonra "sessiz sedasız" yayından kaldırıldı.
Erivan'daki sözde anıtı ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı olan Vance, buradaki anı defterine çarpıcı bir not bıraktı. Vance notunda, "Bu ülkeyi ziyaret eden ilk ABD Başkan Yardımcısı olmaktan gurur duyuyorum. Ermeni halkının direncini ve kalıcı ruhunu onurlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin ardından Vance'in sosyal medya hesabından yapılan ve "soykırım" iması taşıyan paylaşımlar büyük yankı uyandırdı. Ancak bu mesajlar, yüklenmesinden kısa bir süre sonra silindi. Beyaz Saray'ın resmi hesabındaki ziyaret videosu da platformdan kaldırılırken; Vance, orijinal paylaşımı yerine Beyaz Saray Basın Sözcüsü'nün "soykırım" kelimesini içermeyen daha düşük profilli paylaşımını öne çıkardı.
Erivan'ın ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçmeye hazırlanan Vance'e, anıt ziyaretiyle ilgili yöneltilen soru gündeme damga vurdu. "Neden oraya gittiniz?" sorusuna yanıt veren Vance, adımı "kültürel bir trajediye saygı" olarak nitelendirdi. Vance, "Ermeniler buranın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. 100 yılı aşkın süre önce yaşananlar çok korkunç bir durum ve kültürel bir trajedi. Bunu bir saygı göstergesi olarak gördüm" dedi.
