ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor

ABD Başkanı Trump Venezuela\'ya gidiyor
13.02.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasında görev almış askerlerle Fort Bragg üssünde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada yakın bir tarihte Venezuela'ya ziyarette bulunacağını belirtti. Bu ziyaret dönemin Başkanı Bill Clinton'un 1997 yılında gerçekleştirdiği resmi temas sonrası ABD'den Venezuela'ya yapılan ilk Başkanlık düzeyinde ziyaret olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde ABD'de tutuklu bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasında görev almış askerlerle bir araya geliyor. Askerlerin ve aileleriyle vakit geçirmek üzere yola çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, yakın zamanda Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini duyurdu ancak tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.

"İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Trump, "Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştireceğim… Henüz ne zaman olacağına karar vermedik" ifadelerini kullandı ve iki ülke liderleri arasında "iyi bir ilişki" bulunduğunu vurguladı. ABD'li petrol şirketlerinin ülkede faaliyet göstereceğini, petrolün çıkarılıp satılacağını belirten Trump, "Venezuela Devlet Başkanı ile çok iyi bir ilişkimiz var... Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak." dedi.

MADURO'NUN YAKALANMASI VE MAHKEME SÜRECİ

Trump yönetimi, Nicolás Maduro'yu ele geçirmek için 3 Ocak'ta Karakas'ta büyük ölçekli bir askeri operasyon düzenledi ve Maduro ile eşi Cilia Flores'i ülkeden çıkararak ABD'ye getirdi. Operasyon, ABD özel kuvvetlerinin gece yarısı baskınıyla gerçekleşti. Trump, Maduro'nun yakalanma operasyonunu "şimdiye kadar gördüğü en muhteşem, en hızlı ve en etkili askeri operasyonlardan biri" olarak nitelendirmişti.

Trump, operasyona ilişkin, "Çok güçlü ve büyük bir askeri üsse, inanılmaz yetenekli ve vatanını seven bir grupla birlikte girdik" ifadesini kullanmıştı.

Maduro ve eşi, New York'a getirildikten sonra Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuldu ve federal mahkemeye çıkarıldı. Manhattan'daki duruşmada Maduro, hakkındaki federal suçlamaları reddederek "Masumum" ve "hala Venezuela'nın devlet başkanıyım" dedi. Maduro'ya, ABD'de yürütülen iddianamede narko-terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalar yöneltildi.

Nicolas Maduro, Bill Clinton, Donald Trump, Venezuela, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:43:22. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.