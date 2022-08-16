ABD'de maymun dehşeti! Çocuğu kucağına alarak kaçırmaya teşebbüs etti - Son Dakika
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ABD'de maymun dehşeti! Çocuğu kucağına alarak kaçırmaya teşebbüs etti

16.08.2022 11:08

İnanılmaz olay ABD'de yaşandı. Parkta oyun oynayan 4 çocuğa maymun saldırdı. 3 çocuk olay yerinden kaçarken çocuklardan küçük olanı maymunun hedefi oldu. Çocuğu kucağına alarak kaçırmaya çalışan maymun, çocuğun ailesi tarafından engellendi. Şaşkına uğratan anlar böyle görüntülendi.

ABD'de yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Bir çocuk parkına gelen maymunun nereden geldiği henüz tespit edilemedi. Maymun 4 çocuğun üzerine çıktığı merdivene tırmandı. Ardından 3 çocuk maymundan kaçarak kurtuldu. Ancak çocuklardan küçük olanı maymunun hedefi oldu.

MAYMUN ÇOCUĞU YERE YATIRDI

Kameralara yansıyan görüntülerde maymun çocuğu ayağından çekerek yere yatırdı. Peşine çocuğu kucaklayarak kaçırmaya çalıştı. Bu durumu fark eden küçük çocuğun anne ve babası koşarak evlatlarının yanına geldi. Çocuklarını kurtardı. Ardından olay, maymunun bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.

YORUMLAR (1)
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